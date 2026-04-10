Разработан новый вид контрацепции

Американские ученые сделали важный шаг к созданию безопасного, обратимого и негормонального мужского контрацептива, который может полностью останавливать выработку сперматозоидов. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследование провели специалисты Корнеллского университета. В ходе экспериментов на мышах они показали, что можно временно блокировать сперматогенез, вмешиваясь в мейоз — процесс образования половых клеток. В отличие от существующих методов — презервативов и вазэктомии — новый подход потенциально сочетает высокую эффективность с обратимостью и отсутствием гормонального вмешательства.

«Мы практически единственная группа, которая продвигает идею, что воздействие на процессы в яичках — это реальный способ остановить выработку сперматозоидов», — отметила руководитель работы, профессор генетики Паула Коэн.

Для эксперимента ученые использовали молекулу JQ1 — ингибитор, ранее разработанный для исследований в области онкологии и воспалительных заболеваний. Это вещество вмешивается в раннюю стадию мейоза (профазу I), из-за чего развивающиеся половые клетки погибают, а процесс формирования сперматозоидов полностью останавливается.

Сам препарат JQ1 не подходит для применения у людей из-за побочных эффектов, однако он позволил доказать принцип: воздействие на мейоз может быть безопасным и обратимым способом контрацепции.

В эксперименте самцам мышей вводили вещество в течение трех недель. За это время сперматогенез полностью прекращался. После отмены препарата уже через шесть недель процесс восстанавливался: у животных вновь появлялись жизнеспособные сперматозоиды, и они могли давать потомство.

При этом, как подчеркнула Коэн, потомство оказалось полностью здоровым: «Мы показали, что мейоз и функция сперматозоидов полностью восстанавливаются, и, что особенно важно, потомство остается нормальным».

Ключевым моментом стало то, что ученые не затрагивали сперматогониальные стволовые клетки — основу репродуктивной системы. Их повреждение могло бы привести к необратимому бесплодию.

По словам исследователей, если технологию удастся адаптировать для человека, будущий контрацептив может выпускаться в виде инъекций с периодичностью раз в несколько месяцев или даже в форме пластыря.

Авторы отмечают, что разработка все еще находится на ранней стадии, однако полученные результаты открывают перспективу создания принципиально нового класса мужских контрацептивов — эффективных, обратимых и не влияющих на гормональный баланс.