Выявлено необычное свойство сахара

Ученые из Университета Констанца установили, что употребление сахара повышает активность симпатической нервной системы и мешает полноценному расслаблению организма, несмотря на субъективное ощущение отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 94 здоровых взрослых. Часть участников перед визитом в лабораторию воздерживалась от пищи, затем одной группе давали напиток с глюкозой, другой — воду. Половине участников проводили расслабляющий массаж, остальные просто отдыхали.

Исследователи постоянно отслеживали показатели сердечной активности, включая вариабельность сердечного ритма и периоды предвыброса, отражающие работу парасимпатической и симпатической нервной системы.

Результаты показали, что массаж или отдых активировали парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление, независимо от сахара.

«Однако после приема глюкозы одновременно активировалась симпатическая система — та, которая поддерживает повышенную готовность организма и стрессовую реакцию. Это говорит о том, что, хотя человек может ощущать спокойствие, организм остается в состоянии повышенной возбудимости», — уточнили исследователи.

Ученые поясняют, что сахар помогает кратковременно мобилизовать энергию для преодоления стрессовых эпизодов, но одновременно снижает способность организма к полноценному расслаблению. Длительное частое употребление сладкого, по мнению специалистов, может повышать риски гипертонии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.