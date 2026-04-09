Назван вид мяса, полезный для мозга женщин

Регулярное употребление говядины может улучшать внимание, память и скорость обрабатки визуальной информации мозгом у молодых женщин. К такому выводу пришли ученые Факультета диетологии Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи отмечают, что дефицит железа остается распространенной проблемой среди женщин репродуктивного возраста. Этот элемент участвует в переносе кислорода, синтезе нейромедиаторов и поддержании работы нервной системы, поэтому его нехватка может негативно отражаться на когнитивных функциях.

«Говядина считается одним из наиболее эффективных пищевых источников железа, поскольку содержит его в легко усваиваемой форме. Кроме того, в ней присутствуют витамин B12, цинк, холин и креатин — вещества, связанные с поддержанием памяти и концентрации», — отмечают исследователи.

В 30-дневном пилотном исследовании одна группа здоровых молодых женщин ежедневно съедала говяжью котлету весом 85 граммов, а контрольная группа получала овощные котлеты на основе сои с сопоставимым содержанием макронутриентов.

Когнитивные функции оценивали с помощью теста Neurotracker — системы, которая измеряет способность человека отслеживать несколько движущихся объектов в трехмерном пространстве. Анализ показал, что участницы, употреблявшие говядину, продемонстрировали заметное улучшение зрительно-пространственного восприятия и скорости обработки визуальной информации по сравнению с контрольной группой.

Улучшение когнитивных показателей наблюдалось даже у тех участниц, у которых уровень железа в крови существенно не изменился. Это позволяет предположить, что положительный эффект может быть связан не только с железом, но и с другими питательными веществами, содержащимися в говядине.

Авторы отмечают, что наиболее выраженные улучшения наблюдались у женщин с изначально низким уровнем железа. Однако для подтверждения результатов необходимы более длительные и строго контролируемые исследования.