Найден способ прогнозировать распространение рака в легких

Томские ученые разработали технологию предоперационной диагностики распространения рака легкого. Метод позволит снизить смертность и повысить качество жизни больных, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ).

"Ученые Сибирского медуниверситета и НИИ онкологии Томского НИМЦ провели ретроспективное исследование группы больных с немелкоклеточным раком легкого. Им удалось обнаружить клинико-морфологические параметры, связанные с распространением опухоли по воздушным пространствам. На основе гистологического и иммуногистохимического исследования биопсийного материала разработан способ прогнозирования распространения опухоли по воздушным пространствам. Метод предлагается для внедрения в практику онкологических учреждений. На изобретение получен патент", - сообщили в вузе.

Рак легкого занимает первое место в структуре смертности населения России от злокачественных новообразований. Сегодня онкологи все чаще рассматривают возможность выполнения органосохраняющих операций, чтобы удалить только опухоль, сохранив максимум здоровой ткани легкого. Но у части пациентов после таких вмешательств возникают рецидивы. Одна из причин - особый механизм распространения, при котором опухолевые клетки перемещаются по воздушным пространствам (альвеолам) легкого.

До операции почти невозможно определить, распространилась ли опухоль по воздушным путям легкого. Компьютерная томография и даже замороженные срезы ткани прямо во время операции часто дают ложные результаты. Это не позволяет внедрить подобные методы в клиническую практику.

Грант РНФ позволяет университету выйти на новый уровень исследований. Ученые собираются использовать высокопроизводительную хромато-масс-спектрометрию. Этот метод позволяет анализировать не форму и структуру клеток (как при микроскопии), а их метаболиты - продукты обмена веществ. В основе подхода лежит метаболомный анализ, то есть изучение полного набора метаболитов в образце ткани.