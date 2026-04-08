В России нашли новую структуру молекулы лекарства от диабета

Ученые из Новосибирского госуниверситета (НГУ) при изучении препарата против диабета обнаружили новую структуру молекулы вещества. В будущем это поможет создавать более эффективные лекарства, сообщили ТАСС в пресс службе вуза.

"Эксперименты с использованием лабораторного оборудования показали совершенно иной диапазон давлений, при которых наблюдается структурное превращение. Открытие новых подобных структур может привести к созданию более эффективных лекарственных препаратов", - рассказали в пресс службе.

Исследователи обнаружили новую фазу вещества, которая возникает при высоком давлении. Чтобы изучить ее, они использовали синхротронное излучение - особый яркий пучок света, возникающий при движении заряженных частиц. Благодаря этому ученым удалось найти промежуточную фазу со сложной структурой и понять, как она устроена. Эти данные помогут лучше разобраться, как органические кристаллы меняют структуру под воздействием разных факторов, отмечают в НГУ.

Новую фазу нашли при изучении хлорпропамида - лекарства от диабета второго типа. У этого препарата есть рекордное число полиморфов, соединений с одинаковым химическим составом, но разным расположением атомов в пространстве. По словам химиков НГУ, именно это делает хлорпропамид уникальным.

В ходе опытов ученые помещали вещество в специальную камеру высокого давления с алмазными наковальнями и облучали его. В результате им удалось выяснить структуру соединения на всех этапах его изменений. Также ученые точно описали, как происходит переход из одной фазы в другую, вплоть до расположения отдельных атомов.