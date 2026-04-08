В Саратове разработали метод активации иммунитета при раке

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) с коллегами из Сколтеха и российских вузов разработали метод фототермической иммунотерапии при злокачественных новообразованиях. При использовании метода лекарство вводится непосредственно в опухоль и активизирует защитные функции на клеточном уровне, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета разработали систему, позволяющую менять режим иммунных клеток внутри опухоли. Клетки перепрограммируются с помощью лазерно-активируемой системы из режима поддержки рака в режим его уничтожения. Метод фототермической иммунотерапии разработан совместно с коллегами из Сколтеха, МФТИ и ИТМО", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки рассказали, что ученые предложили способ воздействия на макрофаги - иммунные клетки, которые в норме защищают организм, но при развитии злокачественных новообразований помогают опухоли расти, подавляя иммунный ответ. Для того чтобы клетки иммунной системы начали бороться с болезнью, в опухоль предложено вводить микрокапсулы с веществом, активирующим сигнальный путь - один из ключевых механизмов усиления противоопухолевого иммунного ответа. При этом активная молекула остается упакованной в капсулы и запускается лазерным воздействием. Ученые использовали ближний инфракрасный диапазон, который проходит через ткани, но слабо поглощается биологическими структурами. Под действием света оболочка капсул разрушается, и препарат высвобождается прямо в опухоли. В результате макрофаги переходят в противоопухолевое состояние и начинают бороться с раковыми клетками, привлекая и другие клетки иммунной системы - Т-клетки.

"Мы показали возможность влияния на фенотип макрофагов, населяющих опухоль, после однократной внутриопухольной инъекции суспензии светочувствительных капсул и последующего лазерного облучения опухолевого узла. Так мы увеличили долю провоспалительных макрофагов - тех, что борются с раковыми клетками, с 1% до 28%", - приведены слова старшего научного сотрудника лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Ольги Гусляковой.

В Минобрнауки подчеркнули, что разработка решает одну из ключевых проблем современной иммунотерапии - доставку препарата точно в опухоль без системных побочных эффектов. Технологию уже протестировали на клетках и моделях опухоли у животных, в частности, на меланоме. В дальнейшем исследователям предстоит оценить безопасность метода и подобрать оптимальные режимы его применения. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomaterials Advances.