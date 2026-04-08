Ученые выяснили, у каких людей повышен риск раннего инсульта

Люди, родившиеся с низким весом, могут чаще сталкиваться с инсультом уже в молодом возрасте. К такому выводу пришли исследователи, чья работа представлена на конгрессе European Congress on Obesity 2026 (ECO26).

Ученые проанализировали данные почти 800 тысяч человек, родившихся в Швеции. Они сопоставили информацию о весе при рождении с последующими случаями инсульта и наблюдали участников до взрослого возраста. Всего было зафиксировано более 2200 случаев инсульта при среднем возрасте около 36 лет.

Оказалось, что у людей с весом при рождении ниже среднего (менее 3,5 килограмма) риск инсульта был выше на 21 процент. При этом вероятность отдельных типов инсульта также возрастала: ишемического — из-за закупорки сосудов, и геморрагического — из-за кровоизлияния в мозг. У мужчин риск увеличивался на 23 процента, у женщин — на 18 процентов.

Важно, что этот эффект не зависел от других факторов, включая индекс массы тела во взрослом возрасте и срок беременности. Это означает, что влияние веса при рождении проявляется независимо от последующего образа жизни и других условий.

Авторы считают, что вес при рождении может стать дополнительным фактором при оценке риска инсульта у взрослых. По их мнению, результаты подчеркивают важность ранних факторов развития для здоровья в дальнейшей жизни.