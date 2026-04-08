Ученые выяснили, почему после сладкого сложнее расслабиться

Немецкие нейропсихологи установили, что употребление сахара перед сеансами релаксации, медитации или массажа может снижать их эффективность: даже если человек субъективно чувствует спокойствие, его симпатическая нервная система остаётся в состоянии повышенной активности, что мешает полноценному восстановлению организма.

© Сибмеда

Роль глюкозы в помощи организму при стрессе хорошо известна: небольшой сладкий перекус перед экзаменом или батончик перед спортивным соревнованием действительно может добавить энергии. Сахар усиливает выработку кортизола и поддерживает повышенный сердечный ритм, что помогает мобилизоваться в напряжённой ситуации. Однако долгосрочные последствия избыточного потребления сладкого – риски гипертонии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний – также хорошо изучены. При этом влияние сахара на процессы расслабления до недавнего времени оставалось малоисследованным, рассказывает Medicalxpress.

Заполнить этот пробел взялась группа нейропсихологов из Университета Констанца под руководством профессора Йенса Прюсснера. Результаты их работы опубликованы в Международном журнале психофизиологии. Исследователи ставили целью понять, как метаболические факторы, в частности уровень глюкозы в крови, влияют на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует сердечный ритм, дыхание и другие автоматические процессы организма.

В эксперименте приняли участие 94 здоровых добровольца. Перед началом исследования участники не принимали пищу, после чего были случайным образом разделены на группы: одна часть выпила напиток с глюкозой, другая – воду. Затем половине участников сделали расслабляющий массаж, остальные просто отдыхали. В ходе процедуры у всех добровольцев непрерывно фиксировали показатели сердечной активности. Позже учёные проанализировали вариабельность сердечного ритма как маркер активности парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление, а также оценили показатели, отражающие работу симпатической системы, которая мобилизует организм в стрессовых ситуациях.

Результаты показали, что все участники независимо от употребления сахара субъективно ощущали расслабление после массажа или отдыха. Парасимпатическая нервная система действительно активировалась, что подтверждает эффективность техник релаксации. Однако у тех, кто принял глюкозу, параллельно наблюдалась активация симпатической нервной системы. Как пояснила первый автор исследования Мария Майер, это означает, что организм оставался в состоянии повышенной готовности, несмотря на субъективное чувство покоя. Исходя из полученных данных, учёные сделали вывод, что сахар снижает способность организма к полноценному расслаблению.

Профессор Прюсснер отметил, что сладкие перекусы часто ассоциируются с отдыхом – шоколад перед фильмом или десерт в выходные. Однако постоянная стимуляция симпатической нервной системы после приёма сахара, по мнению исследователей, может препятствовать глубокой релаксации. Поэтому тем, кто планирует практиковать медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию или массаж, рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием сахара непосредственно перед сеансом.

Авторы работы также подчеркнули методологическую важность комплексного подхода: для объективной оценки процессов расслабления необходимо одновременно учитывать активность как симпатической, так и парасимпатической нервной системы. Если бы исследователи ограничились анализом только одной из систем, они могли бы упустить ключевые эффекты, влияющие на общее состояние организма.