В РФ создали набор компонентов для защиты миокарда при операциях

Специалисты Сеченовского университета разработали первый полностью отечественный готовый набор компонентов для приготовления раствора, применяемого при операции на открытом сердце для защиты миокарда пациентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Уточняется, что раствор кристаллоидно-кровяной кардиоплегии, который используется для защиты миокарда, смешивают с кровью пациента и вводят в коронарные сосуды, что обеспечивает доставку кислорода, предотвращая ишемию и облегчая восстановление сердца после хирургического вмешательства.

"В одной упаковке мы собрали все фармакологические ингредиенты в точно выверенных пропорциях. <...> Перфузиологу достаточно вскрыть упаковку, смешать содержимое и добавить собственную кровь пациента - безопасный сбалансированный раствор для надежной защиты сердца во время операции готов", - приводятся в сообщении слова разработчика набора, доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева.

По его словам, набор для кардиоплегии является важным шагом к стандартизации процесса, так как решение исключает вариабельность пропорций компонентов и снижает до минимума риск врачебной ошибки при их смешивании, а также экономит время операционной бригады.

"Неправильно подобранное соотношение действующих веществ в кардиоплегии может привести в лучшем случае к задержке восстановления сердечной деятельности в конце операции, в худшем - к ложному благополучию, когда миокард визуально расслаблен, но полностью лишен всех питательных веществ", - отметил Ткачев.

Подчеркивается, что это первый полностью российский продукт подобного назначения.