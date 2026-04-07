У космонавтов появятся технологии для создания лекарств с помощью 3D-печати

Мастерские с оборудованием для 3D-печати появятся на российской орбитальной станции (РОС) для создания сверхчистых конструкционных материалов, белковых структур, живых тканей и высокоэффективных лекарственных препаратов с помощью аддитивных технологий. Об этом на конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" в Институте космических исследований РАН сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Создание материалов методами 3D-печати означает переход к природоподобным способам производства. Прежние технологии основаны на принципе "отрезания лишнего". Таким образом, до 80% затрат энергии и материалов уходит в отвалы, загрязняет окружающую среду. Природа же экономна по своей сути. Она не "отрезает" лишнее, а выращивает новое. Так и 3D-печать дает возможность выращивать из исходных компонентов готовые продукты, используют при этом весь объем сырья", - отметил Ковальчук, чьи слова приводят "Известия".

По словам ученого, космическая среда дает новые возможности по созданию материалов и веществ. В частности, очень перспективен может быть "вынос в космос" аддитивных технологий.

Как отмечает издание, НИЦ "Курчатовский институт", Росатом и Роскосмос по поручению президента РФ Владимира Путина создали Центр аддитивных технологий, где производят все типы исходных порошков для 3D-печати. Кроме того, ведется разработка специализированного оборудования и технологий для этих процессов. Также рассматривается возможность оснащения РОС оборудованием для изготовления с помощью аддитивных технологий деталей и узлов, необходимых для ремонта космической станции.

По словам ученого, условия космоса, такие как глубокий вакуум и микрогравитация, идеальны для выращивания белковых кристаллов безупречной структуры, что открывает возможности для детального анализа вирусов и создания высокочистых лекарств, недостижимого на Земле.

Кроме того, отсутствие гравитации и конвекции в космосе позволяет избежать смешивания слоев и оседания частиц, что позволяет выращивать сверхчистые полупроводниковые кристаллы, которые станут основой электроники будущего. В частности, речь идет о создании энергоэффективных нейроморфных процессоров и криопроцессоров, использующих сверхпроводящие элементы.