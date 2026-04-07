Привычная пряность оказалась неожиданным защитником от воспаления

Ваниль может быть полезна не только как ароматическая добавка, но и как источник соединений, способных защищать клетки от окислительного стресса. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в Romanian Journal of Preventive Medicine (RJPM).

Исследователи отмечают, что главный биоактивный компонент ванили — ванилин — обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По данным, собранным в обзоре, он способен снижать повреждение клеток, вызванное активными формами кислорода, а также влиять на процессы, связанные с хроническим воспалением. Именно окислительный стресс и воспаление считаются важными механизмами развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых форм рака.

Авторы также приводят данные доклинических работ, в которых ванилин и экстракты Vanilla planifolia проявляли потенциальные противораковые, антидиабетические, кардиозащитные и нейропротективные свойства. В частности, в экспериментах эти вещества снижали уровень окислительного повреждения, поддерживали антиоксидантную защиту и влияли на воспалительные сигнальные пути. Кроме того, ванилин показал антимикробную активность и перспективность в составе материалов для заживления ран.

При этом исследователи подчеркивают, что большая часть имеющихся данных получена в опытах на клетках и животных. Поэтому говорить о доказанном лечебном эффекте ванили у людей пока рано.