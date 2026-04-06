ИИ многократно сократил время МРТ-сканирования

В Амстердаме в онкологическом центре Антони ван Левенгука внедрили искусственный интеллект, который сократил время МРТ-сканирования с 23 до девяти минут. Новое программное обеспечение помогает ускорить преобразование данных сканера в качественные изображения, что снижает нагрузку на пациентов и повышает пропускную способность больницы. Об этом сообщает NL Times.

МРТ требует от пациентов длительного пребывания в тесной и шумной обстановке, при этом важно оставаться неподвижным. Движения тела, включая работу сердца, легких и кишечника, могут размазывать изображение, ухудшая его качество.

«Программное обеспечение с помощью интеллектуальных алгоритмов рассчитывает, что именно должно быть показано на снимках. Таким образом, вы быстрее получаете качественное изображение», — объяснила радиолог Доенджа Ламбрегт.

Сокращение времени сканирования не только облегчает процедуру для пациентов, но и улучшает качество снимков. Теперь обследования проходят быстрее, а изображения получаются более четкими, поскольку меньше смазываются из-за непроизвольных движений.

Кроме того, система оптимизирует работу персонала.

«Мы уже видим, что можем проводить на восемнадцать обследований в неделю больше, чем раньше. Раньше нам приходилось назначать их на вечер или выходные, но теперь их можно выполнять в течение дня», — отметила Ламбрегт. Медицинский персонал также получает больше времени на паузы и внимание каждому пациенту.

Перед внедрением нового программного обеспечения центр провел тестирование, сканируя сотрудников с использованием старого и нового алгоритма, чтобы убедиться в надежности и безопасности технологии.