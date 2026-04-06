В Москве провели уникальную операцию, которая спасла зрение ребенку

Московские нейрохирурги успешно справились с тяжелой формой эпилепсии у 12-летнего ребенка, избавив его не только от приступов, но и от угрожавшей слепоты. Мальчик страдал от заболевания с годовалого возраста, когда перенес энцефалит, приведший к осложнению в височной доле мозга. Годы медикаментозного лечения не приносили результата, приступы учащались.

Для точной локализации очагов эпилепсии провели инвазивную стерео-ЭЭГ, имплантировав электроды в мозг. Исследование выявило два патологических очага в зрительной зоне.

Стандартное хирургическое удаление могло привести к слепоте, поэтому врачи впервые в детской практике применили радиочастотную термокоагуляцию – точечное «выжигание» очагов через имплантированные электроды. Операция прошла успешно: ребенок избавился от приступов и сохранил зрение.

Спустя три месяца без приступов, сообщает aif.ru, врачи надеются на полное выздоровление.

Также стало известно, что препарат от эпилепсии уменьшил остановки дыхания во сне.