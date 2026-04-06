Назван «вечный химикат», способный нарушить развитие лица у плода

Перфтороктановая кислота (ПФОК) — один из так называемых «вечных химикатов» может нарушать развитие лица у плода еще во время беременности. К такому выводу пришли исследователи из университета штата Колорадо. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Research in Toxicology (CRT).

ПФОК относится к группе пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС), которые широко используются в промышленности и потребительских товарах. Эти соединения получили прозвище «вечные химикаты», поскольку практически не разлагаются в окружающей среде.

Ученые впервые смогли подробно объяснить молекулярный механизм, с помощью которого такие вещества могут влиять на развитие плода. По их данным, ПФОК нарушает работу ретиноевой кислоты — молекулы, играющей ключевую роль в формировании головы и лица на ранних этапах беременности. Ретиноевая кислота регулирует активность сотен генов, поэтому ее уровень должен строго контролироваться.

Исследование показало, что химическое вещество блокирует фермент CYP26A1, который отвечает за расщепление избытка ретиноевой кислоты. Когда этот механизм подавляется, концентрация молекулы может повышаться и нарушать нормальное развитие тканей.

Кроме того, соединение снижает активность генов, отвечающих за выработку этого фермента, что еще сильнее нарушает баланс. Такой «двойной удар» по системе регуляции может приводить к серьезным черепно-лицевым аномалиям, включая недоразвитие глаз и нарушения формирования челюсти.

Исследователи отмечают, что сегодня существует около 15 тысяч различных ПФАС, но лишь часть из них может представлять значительную угрозу для здоровья. Новые данные помогут быстрее оценивать риск отдельных соединений и разрабатывать менее токсичные альтернативы.

По мнению авторов работы, результаты также могут помочь разработать рекомендации по снижению воздействия ПФАС, особенно для людей, которые сталкиваются с ними чаще других — например, пожарных или работников некоторых отраслей промышленности, а также для защиты здоровья во время беременности.