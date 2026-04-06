На Кубе доказали эффективность препарата от последствий лихорадки чикунгунья

Кубинские медики доказали высокую эффективность и безопасность препарата Jusvinza для восстановления пациентов, переболевших лихорадкой чикунгунья. Осенью 2025 года эта болезнь, передаваемая через укусы комаров, получила широкое распространение на Кубе, вызвав сложную эпидемиологическую ситуацию.

Как сообщил местный портал Cubadebate, по итогам второй фазы клинических испытаний препарата была доказано, что применение Jusvinza устраняет болезненные и воспалительные симптомы в суставах, которые, как правило, долго сохраняются у пациентов, переболевших чикунгуньей.

По данным портала, на прошлой неделе кубинские медики из Центра генной инженерии и биотехнологий (CIGB) сообщили о результатах своих исследований президенту карибской республики Мигелю Диас-Канелю. Директор отдела клинических исследований центра Хулио Бальмодоро Эрнандес отметил также, что эффект действия Jusvinza сохраняется длительное время, его слова приводит Cubadebate.

Специалисты CIGB сообщили, что исследования препарата будут продолжаться, в их третьей фазе примут участие около 300 пациентов из больниц Гаваны. Они отметили также, что кубинский центр активно участвует в международном сотрудничестве по вопросу действия препарата Jusvinza. Полученные результаты позволили кубинским медикам опубликовать статьи в престижных научных журналах, вызвав интерес со стороны различных международных компаний, сообщили эксперты. Директор центра Марта Аяла Авила, в частности, сообщила президенту Кубы, что специалисты этого учреждения намерены начать обсуждать с зарубежными партнерами параметры этого продукта, чтобы сделать его пригодным для экспорта.

По словам Аялы Авилы, сейчас Jusvinza является приоритетным проектом CIGB и ведущей кубинской фармацевтической госкорпорации BioCubaFarma. Директор центра рассказала, что препарат сейчас производится на заводе CIGB в специальной экономической зоне кубинского порта Мариэль - на новом предприятии, построенном по высоким стандартам. По словам руководителя CIGB, с начала года в кубинскую национальную систему здравоохранения поставили 21 тыс. флаконов Jusvinza, что в три раза больше, чем в 2025 году.

Лихорадка чикунгунья на Кубе

Клинические испытания препарата Jusvinza в качестве средства лечения последствий заболевания лихорадкой чикунгунья начались в кубинской провинции Матансас в начале декабря 2025 года. Исследование препарата, разработанного Центром генной инженерии и биотехнологий Кубы, было направлено на предмет оценки эффективности лечения остаточного полиартрита у пациентов, перенесших это заболевание.

В середине октября 2025 года Министерство здравоохранения Кубы сообщило о сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи со значительным ростом числа случаев заражения лихорадками денге, чикунгунья и другими инфекциями, разносимыми комарами. Местные власти заверили, что национальная система здравоохранения располагает достаточным опытом и возможностями для противостояния такой эпидемиологической ситуации. Эксперты сообщили, что пик заражения этими инфекциями обычно приходится на Кубе с ее влажным тропическим климатом на май - июнь и сентябрь - октябрь - периоды сезона дождей, когда активность комаров-переносчиков возрастает. Сложная эпидемиологическая ситуация на Кубе в связи с распространением этих заболеваний, главным образом лихорадки чикунгунья, сохранялась до начала 2026 года.