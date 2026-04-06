Популярная специя оказалась связана со снижением риска болезней сердца

Добавки на основе куркумина в сочетании с пиперином могут снижать воспаление, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье сердца. К такому выводу пришли исследователи из Гуйчжоуского медицинского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали 20 исследований, в которых участвовали пациенты с различными заболеваниями — от метаболического синдрома (сочетание гипертонии, лишнего веса и низкой чувствительности к инсулину) до сердечно-сосудистых патологий. В большинстве исследований при приеме двух добавок отмечалось снижение маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6, а также улучшение показателей окислительного стресса.

Кроме того, у участников с нарушениями обмена веществ наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови, а также улучшение липидного профиля — сокращение триглицеридов и «плохого» холестерина (ЛПНП). В ряде исследований у пациентов после инфаркта или операций на сердце снижались показатели повреждения сердечной ткани.

Куркумин — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы — травянистого многолетнего растения семейства имбирных. Пиперин содержится в растениях семейства перечных, прежде всего — в черном перце (Piper nigrum Linn). Ранее исследования показали, что соединения нейтрализуют свободные радикалы, замедляя окислительный стресс и процессы старения.

Авторы отмечают, что добавки показали хорошую переносимость и не вызывали серьезных побочных эффектов. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более крупные и длительные клинические исследования.