Ученые выяснили, какой метод лечения рака безопасен даже для пожилых

Хирургическое лечение рака легких может быть безопасным и эффективным даже у пациентов старше 80 лет. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале The Lancet Regional Health-Americas.

В исследовании приняли участие 884 пациента с ранней стадией рака легкого, из которых 114 человек были старше 80 лет. Оказалось, что после операции продолжительность жизни у пожилых пациентов была сопоставима с более молодыми. Хотя в раннем послеоперационном периоде у них чаще возникали осложнения, в дальнейшем большинство пациентов восстанавливались, а качество жизни улучшалось в течение года.

Рак легкого чаще диагностируется у пожилых людей, однако именно возраст нередко становится причиной отказа от операции. Новые данные показывают, что ключевым фактором должен быть не фактический возраст, а общее состояние здоровья пациента и его способность перенести вмешательство.

Авторы подчеркивают, что при раннем выявлении заболевания операция может дать шанс на излечение даже в преклонном возрасте. По их мнению, подход к лечению должен пересматриваться: пожилые пациенты не должны автоматически исключаться из потенциально эффективной терапии.