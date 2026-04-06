Названа скрытая опасность популярных средств дезинфекции

Дезинфицирующие спреи, широко используемые в домах, школах и больницах, могут повреждать легкие при вдыхании аэрозоля. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, результаты их исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

В лабораторных экспериментах исследователи сравнили два пути воздействия распространенных дезинфицирующих средств на организм — проглатывание и вдыхание. Оказалось, что при распылении и вдыхании даже значительно меньшие дозы вызывали более выраженные повреждения легочной ткани, чем при попадании тех же веществ через желудок.

По словам ученых, основной риск связан с группой химических веществ — четвертичными аммониевыми соединениями (QAC). Они широко используются в чистящих средствах, а также могут встречаться в гербицидах, назальных спреях, ополаскивателях для рта и кондиционерах для белья.

Сами по себе эти вещества плохо испаряются, но при распылении превращаются в микроскопические капли, которые легко вдыхаются и могут проникать глубоко в легкие. Там они напрямую контактируют с тканями, предназначенными для газообмена, что делает дыхательную систему особенно уязвимой.

В экспериментах на мышах одно из соединений — дидецилдиметиламмонийхлорид — вызывало более сильное повреждение легких, чем другое распространенное вещество, бензалконийхлорид. У животных наблюдались воспаление, отек и разрушение альвеол, а также повышенная смертность.

Исследователи предполагают, что такие вещества могут нарушать работу митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Когда клетки теряют энергию, их защитные барьеры ослабевают, что приводит к воспалению и повреждению тканей.

Данные наблюдений за людьми также вызывают опасения. В медицинских учреждениях воздействие подобных дезинфицирующих средств связывают с повышенным риском астмы, а исследования среди медсестер показали связь частого контакта с чистящими средствами с развитием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Однако авторы подчеркивают, что не призывают к отказу от дезинфекции.