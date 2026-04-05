Ученые выяснили, как иммунитет сдерживает «спящий» туберкулез

Ученые из Университета Джеймса Кука выяснили, что особые CD8+ Т-клетки могут контролировать латентный туберкулез — «спящую» форму инфекции, при которой бактерии присутствуют в организме, но не вызывают симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

По оценкам специалистов, около двух млрд человек во всем мире инфицированы латентным туберкулезом. В большинстве случаев бактерии остаются неактивными, однако примерно у 5-10% зараженных инфекция может реактивироваться и привести к тяжелому заболеванию. Риск повышается при ослаблении иммунитета, например у пожилых людей или пациентов с диабетом и ВИЧ.

Чтобы понять, как организм удерживает инфекцию в «спящем» состоянии, исследователи использовали технологию пространственной транскриптомики. Она позволяет анализировать целые участки тканей и видеть, как именно взаимодействуют иммунные клетки и бактерии в организме.

С помощью этого метода ученые обнаружили, что бактерии Mycobacterium tuberculosis могут сохраняться не только в легких, где происходит первичное заражение, но и в лимфатических органах, например в лимфатических узлах и костном мозге. Там иммунная система формирует своеобразные «очаги контроля», которые не дают инфекции активизироваться.

Ключевую роль в этом процессе, как показало исследование, играют CD8+ T-клетки. Они располагаются рядом с бактериями и, вероятно, либо напрямую уничтожают их, либо создают защитный барьер, препятствующий размножению патогена.

По словам авторов работы, полученные данные помогают лучше понять, почему у одних людей инфекция остается латентной, а у других переходит в активную форму.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, каким именно механизмом CD8+ T-клетки сдерживают бактерии. Это может помочь создать новые способы профилактики и лечения туберкулеза.

