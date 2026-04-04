Ученые нашли неожиданный, но простой способ похудеть

Употребление одних и тех же продуктов каждый день может стать простым и эффективным способом похудеть, выяснили исследователи Американской психологической ассоциации. Результаты опубликованы в журнале Health Psychology.

В исследовании приняли участие 112 взрослых с лишним весом. Учёные оценивали стабильность их рациона и повторяемость блюд. Выяснилось, что участники, которые часто ели одни и те же продукты, потеряли в среднем 5,9% массы тела. Для сравнения: у тех, кто питался разнообразно, этот показатель составил 4,3%.

Стабильность потребления калорий также сыграла роль: при каждом увеличении суточного колебания на 100 калорий потеря веса снижалась примерно на 0,6%.

«Поддержание здорового питания требует постоянных усилий. Создание привычек, связанных с едой, может сделать выбор в пользу здорового питания более автоматическим», — пояснила ведущий автор исследования Шарлотта Хагерман.

Исследователи отмечают, что современная пищевая среда «слишком проблематична», чтобы полагаться только на разнообразие. Более повторяющийся рацион помогает людям постоянно делать здоровый выбор, даже если при этом приходится жертвовать некоторым разнообразием питательных веществ.