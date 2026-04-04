Названа популярная прививка, защищающая мозг от деменции

Пожилые люди, получающие усиленную вакцину от гриппа, могут реже сталкиваться с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 200 тысяч человек старше 65 лет. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Согласно результатам, у тех, кто получал высокодозированную вакцину, риск развития болезни Альцгеймера оказался на 55% ниже. Для сравнения, стандартная прививка ассоциировалась со снижением риска примерно на 40%.

Авторы подчеркивают: речь не о том, что грипп вызывает деменцию. Предполагается, что защитный эффект связан с влиянием вакцинации на иммунную систему в пожилом возрасте.

С возрастом иммунитет ослабевает, а в организме накапливаются воспалительные процессы. Хроническое воспаление считается одним из ключевых факторов повреждения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний.

Высокодозированные препараты содержат больше антигена или дополнительные компоненты, усиливающие иммунный ответ. Это помогает не только лучше защититься от гриппа, но, возможно, и снижает общий уровень воспаления в организме.

Интересно, что эффект оказался более выраженным у женщин, однако причины этого пока не ясны.

При этом исследование носит наблюдательный характер: оно выявляет связь, но не доказывает причинно-следственную зависимость. На результаты могли повлиять и другие факторы — например, образ жизни или общее состояние здоровья участников.Тем не менее данные дополняют растущее число работ, показывающих, что обычные профилактические меры — такие как вакцинация — могут играть роль не только в защите от инфекций, но и в поддержании здоровья мозга.

