Известная ягода снижает уровень сахара при диабете

Соединения из черники, в частности антоцианы, могут оказать влияние на контроль уровня сахара и состав микробиоты кишечника у пациентов с диабетом 2-го типа.

В исследовании приняли участие 15 пожилых людей с диабетом 2-го типа, которые в течение четырех месяцев получали либо 400 миллиграммов экстракта антоцианов черники в день, либо не получали добавки. Хотя статистически значимых улучшений в уровнях сахара и HbA1c не было достигнуто, наблюдались положительные тенденции в снижении уровня глюкозы натощак.

Более того, добавка антоцианов черники значительно изменила состав микробиоты кишечника, снижая количество бактерий рода Firmicutes, которые могут способствовать воспалению, и увеличивая количество Bacteroidota, которые ассоциируются с более здоровым метаболизмом и улучшением обмена веществ.

Напомним, ранее в новостях сообщалось, как снизить риски сахарного диабета.