Может ли антиоксидант из водорослей защитить сердце при алкоголизме

Российские ученые назвали антиоксидант из водорослей, который способен восстановить функциональную активность поврежденных митохондрий в клетках сердечной мышцы и повысить их устойчивость к стрессу, вызванному постоянным приемом алкоголя. Опыт на крысах показал, что добавление астаксантина в их корм позволяет восстанавливать работу сердца и защищать его клетки от разрушительного воздействия спиртного. Что удалось выяснить ученым и может ли их открытие пойти на пользу людям, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Восстановление функционирования

В пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) рассказали, что в опыте приняли участие крысы, страдающие от тяжелых форм алкогольной зависимости. Длительное и частое употребление спиртных напитков приводит к развитию сбоев в сердечном ритме, связанных с массовым повреждением митохондрий в клетках сердечной мышцы. Из-за этого гибнут клетки миокарда и развиваются аритмия, гипертония, ишемия и кетоацидоз.

Ученые добавляли астаксантин, антиоксидант из водорослей, в корм крыс с алкогольной зависимостью. В результате у подопытных восстановилась дыхательная активность митохондрий, структура которых также нормализовалась. Кроме того, в норму пришел и баланс ионов кальция, которые важны для функционирования митохондрий. А еще астаксантин помог предотвратить появление характерных повреждений тканей сердца, к которым, как правило, приводит прием спиртного.

По результатам опытов ученые предположили, что астаксантин можно рассматривать как перспективный агент для профилактики и лечения кардиомиопатий у пациентов с алкоголизмом. Сейчас этот антиоксидант уже доступен людям в биодобавках и продуктах питания, передает ТАСС.

Поможет ли открытие ученых людям

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что проведенное российскими учеными исследование представляет интерес, но на практике роль астаксантина может быть не столь велика, как предполагается. Существует огромное количество полезных и питательных веществ, витаминов для человека, число которых существенно превышает количество веществ вредных, указал он.

— Конечно, если человек будет получать какие-то полезные вещества с продуктами питания или биологически активными добавками, то его состояние, безусловно, будет становиться лучше, — объяснил нарколог.

Добавление в рацион таких полезных веществ сыграет роль и после алкогольной интоксикации, в том числе редкой (если человек выпивает редко, «по праздникам»). Они будут помогать организму быстрее восстанавливаться и, возможно, даже увеличить срок его жизни.

— Этот частный случай с астаксантином может вносить только небольшую лепту и подчеркивать влияние этого конкретного вещества, его положительную роль. Но и до этого исследования уже сотни веществ были квалифицированы как полезные, восстанавливающие обменные процессы, укрепляющие мышцы, кости, кровь, печень, почки и прочие органы, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, даже если от этого антиоксиданта и будет положительный эффект на здоровье, основная помощь при зависимостях и в частности при алкогольной зависимости — это достижение такой трезвеннической установки, при которой алкоголь больше не будет поступать в организм человека.

— Человеку, который лечится от зависимости, нужно перейти на другую философию жизни, поменять свое отношение к ней. А делается это не с помощью лекарств или каких-то полезных добавок, — обратил внимание психиатр.

Чтобы избавиться от алкогольной зависимости и свести к нулю риск развития осложнений от интоксикации организма спиртным, необходимо поменять мировоззрение. Эта проблема решается на биопсихосоциодуховном уровне.

— Здесь же задействована только биологическая часть, а социодуховная как бы остается ни при чем. Но алкогольная зависимость — это заболевание, которое имеет комплексную основу и природу, — заключил Ковтун.

Минздрав предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью.