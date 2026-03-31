В России выяснили, как создавать более безопасные препараты против рака

Российские исследователи впервые детально изучили молекулярные механизмы работы иринотекана, одного из противоопухолевых лекарств, и раскрыли ранее неизвестную белковую "мишень" в опухолевых клетках, на которую воздействует этот препарат. Открытие поможет создать более эффективные и безопасные формы данного лекарства, сообщила ТАСС пресс-служба Университета ИТМО.

"Мы показали, что у противоракового препарата иринотекан есть дополнительная "мишень" - белок А2В1. Теоретически, дезактивируя этот белок с помощью известного препарата, можно избирательно тормозить прогрессирование различных видов рака и использовать более щадящую терапию для пациента, в том числе с меньшими дозами облучения", - пояснила исследователь из Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Ольга Волкова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, иринотекан представляет собой полусинтетический противораковый препарат природного происхождения, которое представляет собой модифицированную версию камптотецина, вещества, выделяемого из коры китайских деревьев из рода Camptotheca. Иринотекан подавляет работу ферментов-топоизомераз, играющих важную роль в делении клеток, благодаря чему он замедляет размножение клеток большого числа опухолей, в том числе рака прямой кишки и легких.

Клетки многих из этих видов новообразований, как обратили внимание российские исследователи, также часто содержат в себе повышенные концентрации белка A2B1, который играет важную роль в процессе "чтения" генов и в стойкости опухолевых клеток к терапии. Камптотецин хорошо связывается с близким аналогом этого пептида, белком A1, что побудило ученых изучить взаимодействия между иринотеканом и A2B1 в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом.

Для получения подобных сведений исследователи подготовили полные виртуальные аналоги этих молекул при помощи систем компьютерного моделирования и просчитали их взаимодействия при помощи двух разных подходов. Один из них был нацелен на изучение того, насколько активно сцепляются друг с другом лекарство и белки, а второй помог ученым оценить то, насколько стабильными были их соединения на протяжении длительного времени.

Эти расчеты показали, что иринотекан еще лучше связывается с белком A2B1, чем камптотецин, причем он это делает в сверхмалых концентрациях, что было впоследствии подтверждено в ходе реальных опытов с данными веществами. Это говорит о том, что данный противораковый препарат блокирует не только топоизомеразы, но и белок A2B1, что в перспективе позволит повысить эффективность иринотекана и тем самым снизить его токсичность, а также создать новые лекарства и методы лечения рака, подытожили ученые.