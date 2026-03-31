Средняя продолжительность жизни человека в ближайшем будущем может вырасти до 100 лет при условии существенного увеличения финансирования исследований процессов старения и вниманию к этому вопросу со стороны руководства ведущих стран мира. Об этом ТАСС рассказал биотех-предприниматель Алексей Стрыгин.

"Поднять среднюю продолжительность жизни в ближайшие 10-15 лет до 90-100 лет вполне реалистично, для этого необходимо оказать поддержку исследованиям, - сказал Стрыгин, сотрудничавший с кластером биомедицинских технологий фонда "Сколково" и МГУ им. М. В. Ломоносова. - В настоящее время финансирование, по сути, ничтожно - на исследования и разработки в области биологии старения в год в мире тратится меньше $1 млрд. С точки зрения человеческих ресурсов, над этим серьезно работает лишь 2-3 тысячи человек - штат средней IT-компании. Однако даже в этих условиях ученые добиваются результатов: модельным организмам продлевали жизнь в разы, человеческие клетки омолаживают на годы. Представьте, что будет при серьезном финансировании - перспективы отличные".

В то же время эксперт подчеркнул, что в России создаются инструменты поддержки и развития борьбы со старением.

"В середине марта Медицинский научно-образовательный институт МГУ подписал соглашение о партнерстве с биотехнологическим агентством "Бластим", активно развивающим проекты longevity [долголетия]. Поддержка ведущего университета страны - это очень важно. Недавно был открыт Институт биологии старения и медицины здорового долголетия под руководством Алексея Москалева. Российский научный фонд и Фонд содействия инновациям продолжают выдавать гранты на тематику", - рассказал Стрыгин.

Ранее профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский рассказал ТАСС, что пределов человеческого возраста в теории может не существовать, однако для продления жизни большинства людей до 120 лет понадобится скачок в развитии медицины.

Эксперт поддержал мнение, согласно которому добиться существенного увеличения продолжительности жизни возможно только благодаря новым прорывным открытиям.