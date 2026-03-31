Вейпы связали с риском развития онкологических заболеваний

Никотиновые вейпы и электронные сигареты могут вызывать рак легких и полости рта. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW).

Результаты исследования, опубликованные на сайте вуза, основаны на анализе научных данных, включающих клинические наблюдения, эксперименты на животных и лабораторные работы. По словам руководителя исследования профессора Бернарда Стюарта, совокупность полученных сведений "указывает на повышенный риск онкологических заболеваний у пользователей вейпов".

"Это наиболее убедительно свидетельствует о том, что у тех, кто использует электронные сигареты, повышен риск развития рака по сравнению с теми, кто этого не делает", - отметил он.

Ученые установили, что аэрозоли электронных сигарет связаны с биологическими изменениями, считающимися предвестниками онкологических заболеваний, включая повреждение ДНК и воспалительные процессы.

"Учитывая все полученные данные - результаты клинических наблюдений и исследований на животных, электронные сигареты могут вызывать рак легких и полости рта", - добавил Стюарт.

Исследователи также подчеркнули, что электронные сигареты не следует рассматривать лишь как фактор, способствующий переходу к традиционному курению: они сами могут являться потенциальным источником канцерогенного риска.