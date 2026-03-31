В Волгограде создали новый класс препаратов для "разоружения" раковых клеток

Исследователи Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разрабатывают инновационные соединения, способные блокировать защитные системы опухолевых клеток. Метод позволит сделать раковые клетки беззащитными перед традиционными видами лечения, сообщил ТАСС научный сотрудник ВолгГТУ Борис Гладких.

"Мы работаем над созданием малых молекул - ингибиторов, которые нацелены на конкретный участок белка BRCA1, так называемый фосфопептидный мотив. Это своего рода "ключ", с помощью которого белок-ремонтник распознает повреждения в генетическом коде раковой клетки. Если этот "ключ" заблокировать, клетка теряет способность эффективно чинить поломки ДНК, вызванные лечением", - сказал Гладких.

По словам ученого, большинство современных методов терапии (радиотерапия или химиотерапия) убивают рак, разрушая его ДНК. Однако многие опухоли вырабатывают устойчивость, активно используя белок BRCA1 для регенерации. Новый подход использует стратегию "синтетической летальности".

"Наш метод отличается высокой избирательностью. Мы не "выключаем" белок полностью, а точечно мешаем его связыванию с белками-партнерами. Это позволяет рассчитывать на снижение токсичности для здоровых тканей по сравнению с агрессивными методами лечения", - отметил исследователь.

В рамках проекта ведется компьютерное моделирование и оптимизация структуры молекул (дизайна лигандов). Ученые используют методы вычислительной химии для оценки силы связывания новых соединений с целевым белком, что позволит создать максимально эффективный отечественный препарат-сенсибилизатор.