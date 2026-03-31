Эксперт объяснил, о чем могут говорить разноцветные глаза

Ситуация, когда центральную часть радужки глаз обрамляет ободок другого цвета, является примером распространенной формы гетерохромии, о которой большинство обладателей не догадывается, считая нормой. Об этом в День разноцветных глаз (гетерохромии), отмечаемый 31 марта, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Гетерохромия - это состояние, при котором радужки глаз у одного человека окрашены в разные цвета. Оно не является болезнью, не влияет на зрение и чаще всего возникает из-за неравномерного распределения пигмента меланина в радужной оболочке глаза на этапе внутриутробного развития. В 90% случаев разноцветные глаза у ребенка - "генетический сюрприз", а не наследственный признак. При этом гетерохромия может быть как полной (например, один глаз серый, другой - зеленый), так и секторной (распределение пигмента неравномерно в пределах одного глаза).

"Центральная гетерохромия представляет собой кольцевое распределение цвета: вокруг зрачка формируется внутреннее кольцо одного оттенка, а периферическая часть радужки окрашена в другой цвет. Чаще всего внешняя часть имеет голубой или зеленый оттенок, а внутреннее кольцо - золотистый, ореховый или янтарный. Этот тип настолько распространен, что многие люди даже не подозревают о его существовании, принимая за обычный сложный оттенок глаз", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

В редких случаях цвет одного глаза может измениться после воспаления, лекарственных препаратов и травм, а также в качестве сигнала о появлении новообразований глаза. По наследству гетерохромия передается при синдроме Ваарденбурга - редком состоянии, которое также может проявляться врожденной тугоухостью и изменением пигментации кожи и волос.

"Появление гетерохромии во взрослом возрасте - всегда повод для обращения к офтальмологу. Тревожными сигналами, при которых консультация специалиста необходима незамедлительно, являются внезапное изменение цвета одного глаза, боль, покраснение, снижение остроты зрения, светобоязнь, летающие "мушки" или темные пятна в поле зрения, а также сочетание изменения цвета с опущением века или разным размером зрачков", - пояснил Литвинов.

Комментируя возможность коррекции цвета глаз при этой врожденной особенности, эксперт отметил, что хирургическое изменение возможно, однако такие операции, как и любые другие вмешательства в области глаз, сопряжены с рисками осложнений. Для косметической коррекции достаточно цветных контактных линз, которые нужно подбирать вместе с офтальмологом.