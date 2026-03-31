Болезни сердца у женщин оказались опасны для костей

Ученые из Медицинской школы Тулейнского университета в США выяснили, что у женщин с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний значительно чаще происходят переломы бедра. Причиной этому может быть повышение общего уровня воспаления в организме. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Regional Health – Americas.

© Газета.Ru

В работе использовали калькулятор PREVENT — инструмент, разработанный Американской кардиологической ассоциацией для оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 и 30 лет. С его помощью ученые проанализировали данные более 21 тысячи женщин и сопоставили уровень сердечного риска с частотой переломов.

Исследование показало, что потеря костной массы может быть тесно связана с состоянием сердечно-сосудистой системы. У женщин с самым высоким риском болезней сердца вероятность перелома бедра оказалась на 93% выше, чем у женщин с минимальным риском. Участники с умеренным сердечно-сосудистым риском также сталкивались с переломами чаще — примерно на 33%.

Кроме того, у женщин с высоким сердечно-сосудистым риском переломы происходили раньше. Такую тенденцию заметили спустя 15 лет наблюдений, тогда как у участниц с низким риском — примерно через 20 лет.

Исследователи считают, что связь между состоянием сердца и костей может объясняться несколькими биологическими механизмами. Среди них — хроническое воспаление, нарушения обмена кальция и ухудшение кровоснабжения костной ткани из-за атеросклероза. Важную роль может играть и снижение уровня эстрогена после менопаузы, которое одновременно повышает риск болезней сердца и потери костной массы.

По словам авторов работы, многие меры профилактики одинаково полезны для сердца и костей. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание с достаточным количеством кальция и витамина D, отказ от курения и контроль хронических заболеваний помогают снизить риски обоих состояний.