Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения (QAC), могут быть гораздо более опасными при вдыхании, чем при проглатывании. В ходе эксперимента на мышах ученые обнаружили серьезные повреждения легких при уровнях QAC в крови, аналогичных тем, которые обнаруживаются у людей. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology (EST).

© Lenta.ru

Ученые выяснили, что при вдыхании этих химикатов повреждения легких были в 100 раз более серьезными и в 100 раз более смертельными, чем при их проглатывании. Это поднимает вопросы о безопасности аэрозольных дезинфицирующих средств, которые часто используются в домашних и общественных помещениях.

Четвертичные аммониевые соединения широко применяются с 1940-х годов в популярных средствах дезинфекции. Эти химикаты обычно не испаряются сами по себе, но часто содержатся в спреях для чистки, которые при распылении могут попасть в легкие. Исследования также показали, что 80 процентов участников имели следы этих химикатов в крови, что указывает на возможность их попадания в организм через дыхательные пути.

Результаты исследования заставляют задуматься о безопасности использования дезинфицирующих аэрозолей в повседневной жизни. Ученые подчеркивают, что требуется дополнительное исследование, чтобы понять, насколько эти вещества могут быть опасны для людей, особенно при длительном воздействии.