Ученые назвали «сидячие» занятия, защищающие мозг от деменции

Пассивное сидение, например длительный просмотр телевизора, повышает риск развития деменции, тогда как умственная активность в сидячем положении, напротив, защищает мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Работу провела международная группа исследователей из Швеции, Австралии и Бразилии. Они проанализировали данные более 20 тысяч жителей Швеции в возрасте от 35 до 64 лет, за которыми наблюдали почти двадцать лет — с 1997 по 2016 год. Ученые изучали, как разные виды сидячего поведения связаны с когнитивным здоровьем в будущем.

Выяснилось, что пассивное сидение, прежде всего просмотр телевизора, со временем связано с более высокой вероятностью развития деменции. В то же время занятия, требующие умственной активности — чтение, решение головоломок или работа за компьютером — демонстрировали защитный эффект.

По словам ведущего автора исследования Матса Халлгрена из Каролинского института, любая форма сидячего образа жизни требует минимальных энергозатрат, но они могут сильно различаться по уровню активности мозга. Именно это, по мнению ученых, играет ключевую роль для будущего когнитивного здоровья.

Статистический анализ показал, что каждый дополнительный час умственно активного сидения снижал риск деменции примерно на 4%. Если же один час просмотра телевизора заменяли занятием, требующим работы мозга, риск уменьшался примерно на 7%. Добавление одного часа интеллектуальной активности в ежедневный распорядок без изменения других привычек снижало вероятность развития деменции примерно на 11%.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей среднего возраста — от 50 до 64 лет. Это указывает на то, что именно этот период может быть критически важным для формирования здоровья мозга в более поздние годы.