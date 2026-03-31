Как оценить риск смерти от ультраобработанных продуктов

Ученые обнаружили, что увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% в рационе повышает риск смерти на 3% у людей в возрасте от 30 до 69 лет, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ультраобработанные продукты — это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Обычно они производятся из рафинированных ингредиентов, добавок и содержат масло или не содержат вовсе цельных продуктов. Это газировки, чипсы, сладкие и соленые снеки, сильно обработанное мясо, любые продукты, которые состоят из множества пищевых добавок. Отказ от употребления ультраобработанных продуктов снижает риски смерти от многих хронических заболеваний, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и даже рак», — объяснила врач.

Формулу вывели ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу в Бразилии. По данным Национального исследования рациона и питания, проведенного в 2018–2019 годах, в Англии этот показатель ультрапереработанных продуктов в рационе составил 53,4%, а в США — 54,5%. Получается, что только использование таких продуктов в качестве пищи увеличило риски смерти среднестатистического американца на 16,2%.