$81.393.44

В РФ создали набор реагентов для анализа генов, отвечающих за реакцию на лекарства

ТАСС

Набор реагентов, который позволяют анализировать гены, отвечающие за реакцию организма на поступающие извне химические соединения, том числе лекарства, разработали и зарегистрировали в России. Он не имеет аналогов и включает реагенты для выявления 89 генетических вариантов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований").

В РФ смогут анализировать гены, отвечающие за реакцию на лекарства
© ТАСС
"Развитие подобных диагностических решений - это важный шаг к по-настоящему персонализированной медицине, где профилактика и лечение строятся с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента, а не только общих клинических рекомендаций", - приводит пресс-служба слова директора компании разработчика Владимира Волобуева.

Набор реагентов предназначен для анализа генетических особенностей, обуславливающих индивидуальную реакцию организма на химические, физические и биологические факторы.

Он включает реагенты для выявления 89 генетических вариантов, связанных с такими процессами организма как метаболизм и детоксикация поступающих извне химических веществ (в том числе лекарств, витаминов и минералов, но также и токсинов и канцерогенов), особенности иммунитета и реакции на инфекции, ответ на снижение количества кислорода, свойства кожи (в том числе загар, рубцевание, заживление ран) и волос.

По словам заведующей лаборатории компании Нины Пантелеевой, разработка набора заняла 1,5 года, и позволила обширно охватить всяческие индивидуальные ответы организма человека на средовые факторы.

"Набор охватывает фармакогенетику и помогает узнать ответ организма на лекарственные препараты. Например, не всем могут подойти определенные антидепрессанты или обезболивающие средства, и это все тоже генетические предрасположенности", - приводит слова Пантелеевой пресс-служба.

С помощью набора также можно исследовать ряд значимых генетических маркеров, влияющих на развитие иммунных реакций, включая про- и противовоспалительный ответ, аллергические реакции и аутоиммунитет, а также влияющих на риск инфекций и тяжесть их протекания. Кроме этого, разработка позволит изучать генетические варианты, влияющие на способность кожи к выработке меланина (загару), сохранению влаги, восстановлению, рубцеванию.

В пресс-службе отметили, что набор будет полезен в выявлении людей с повышенным риском злокачественных новообразований и тех, кто особенно чувствителен к воздействию токсинов и канцерогенов, которым противопоказана работа на вредных производствах.