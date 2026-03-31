В РФ смогут анализировать гены, отвечающие за реакцию на лекарства

Набор реагентов, который позволяют анализировать гены, отвечающие за реакцию организма на поступающие извне химические соединения, том числе лекарства, разработали и зарегистрировали в России. Он не имеет аналогов и включает реагенты для выявления 89 генетических вариантов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований").

"Развитие подобных диагностических решений - это важный шаг к по-настоящему персонализированной медицине, где профилактика и лечение строятся с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента, а не только общих клинических рекомендаций", - приводит пресс-служба слова директора компании разработчика Владимира Волобуева.

Набор реагентов предназначен для анализа генетических особенностей, обуславливающих индивидуальную реакцию организма на химические, физические и биологические факторы.

Он включает реагенты для выявления 89 генетических вариантов, связанных с такими процессами организма как метаболизм и детоксикация поступающих извне химических веществ (в том числе лекарств, витаминов и минералов, но также и токсинов и канцерогенов), особенности иммунитета и реакции на инфекции, ответ на снижение количества кислорода, свойства кожи (в том числе загар, рубцевание, заживление ран) и волос.

По словам заведующей лаборатории компании Нины Пантелеевой, разработка набора заняла 1,5 года, и позволила обширно охватить всяческие индивидуальные ответы организма человека на средовые факторы.

"Набор охватывает фармакогенетику и помогает узнать ответ организма на лекарственные препараты. Например, не всем могут подойти определенные антидепрессанты или обезболивающие средства, и это все тоже генетические предрасположенности", - приводит слова Пантелеевой пресс-служба.

С помощью набора также можно исследовать ряд значимых генетических маркеров, влияющих на развитие иммунных реакций, включая про- и противовоспалительный ответ, аллергические реакции и аутоиммунитет, а также влияющих на риск инфекций и тяжесть их протекания. Кроме этого, разработка позволит изучать генетические варианты, влияющие на способность кожи к выработке меланина (загару), сохранению влаги, восстановлению, рубцеванию.

В пресс-службе отметили, что набор будет полезен в выявлении людей с повышенным риском злокачественных новообразований и тех, кто особенно чувствителен к воздействию токсинов и канцерогенов, которым противопоказана работа на вредных производствах.