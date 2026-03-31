В РФ разработали бюджетную систему доставки лекарств с помощью беспилотника

Студенты создали прототип системы доставки медицинских средств с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), способной ускорить доставку жизненно важных препаратов в удаленные и труднодоступные районы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Университета 2035".

Разработанная система включает мультироторный беспилотник, защитный кейс для груза (до 5 кг) и наземную часть для контроля полёта и доставки. Кейс сохраняет медикаменты при перевозке, защищая их от влаги, жары и механических воздействий. Для управления требуется один оператор. Крепление можно адаптировать под разные типы грузов. Главная особенность решения - модульность и практичность, отмечают авторы проекта.

Команда провела анализ технологий, собрала и запустила дрон, спроектировала крепление и кейс, а также протестировала полёты с грузом в лабораторных условиях. Такая система может подойти как для учебных сценариев, так и для реального применения в медицине. Ее стоимость разработчики оценивают примерно в 120 тыс. рублей. Это меньше, чем у конкурентов, которые продают аналогичные системы за 200 тыс. рублей и более. В перспективе авторы планируют автоматизировать полет, усовершенствовать кейс и провести испытания в реальных погодных условиях.