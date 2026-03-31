Ученые нашли способ нейтрализовать токсин гаффской болезни

Ученые со всего мира не оставляют попыток справиться с загадочной гаффской болезнью, опасным токсическим недугом. Не понаслышке знают о ней и в Западной Сибири, и не только исследователи, но и рыбаки Заболотья. Экзотическая зараза добралась до серебряного карася, обитающего в озерах Эйхлыкуль, Андреевском, Ишменевском и Иземетском (в 2021-м в регионе зафиксировали первый смертельный случай после употребления опасной рыбы).

© Российская Газета

Пожалуй, сегодня дальше всех в научных поисках продвинулась команда профессора Ларисы Глазуновой. В помощь людям - лабораторные мышки, которых намеренно угощали карасиками. Те, кто ели обработанную привычным способом рыбу, погибли; живыми остались хвостатые, которых перевели на трапезу, приготовленную в особом порядке.

- За 102 года в мире зарегистрирована 31 вспышка, две из них в Тюменской области - в 2000-м и 2019-м годах. Причин оказалось немало: цианобактерии, или сине-зеленые водоросли; ядовитые растения белокрыльник болотный и хвощ речной; резкий подъем воды в половодье, а затем ее быстрый спад, влияющий на концентрацию токсина; органические вещества на дне озер. В сентябре 2021-го Госрыбцентр, аграрный и медицинский университеты выиграли госконтракт и за полтора года выполнили большой объем работы: ихтиологи и гидробиологи изучали водоемы и рыбу, представители аграрного вуза следили за токсическим процессом, а медики пытались определить формулу токсина, - рассказала Лариса Глазунова.

Во время второй вспышки научная группа нашла-таки способ нейтрализации токсина. Это не шоковая заморозка. Стопроцентную чистоту токсичному продукту дала многоступенчатая обработка сверхвысокими температурами. Приготовленных таким образом карасей ученые высушивали, смалывали в муку и подкармливали ею лабораторных подопечных… Ни у одного не выявили признаков заболевания! В скором времени результат исследования закрепит патент.

Ученые готовы поучаствовать в новом проекте, допустим, на самом маленьком озерце из Тарманской группы риска. Желание поддержать их выразило профильное перерабатывающее предприятие. Для этого нужно достать всю рыбу вместе с органическим веществом со дна, переработать проверенным способом в ценную кормовую добавку для сельхозживотных, а водоем зарыбить здоровыми мальками. Потребуется очистить путь к притокам для нормального обмена воды в озере.