В России нашли способ подбирать дозу лекарства без риска убить пациента

Российские ученые разработали алгоритмы для кардиологов, которые позволят назначать терапию инфарктов и инсультов на основе генетического паспорта пациента. Новый метод исключает многомесячные пробы дозировок: врач увидит реакцию организма еще до первого приема таблетки.

В Центре геномных исследований имени академика Петровского завершается апробация уникальной системы подбора лекарств для сердечников. Проблема, с которой сталкиваются врачи по всему миру, проста и страшна: стандартные дозы антикоагулянтов и статинов для одних пациентов смертельно опасны, а для других — бесполезны.

Из-за генетических различий организм одного человека выводит препарат слишком медленно, вызывая внутреннее кровотечение, а у другого — молниеносно, не давая лекарству предотвратить тромбоз. Теперь же достаточно одного генетического теста, чтобы навсегда снять эту рулетку.

Как пояснил глава центра, академик РАН Дмитрий Сычев, разработанные алгоритмы уже проходят проверку на базе столичной клиники, а вскоре к исследованиям подключатся медучреждения Якутии.

Ученые создали четкие инструкции для врачей по трем ключевым группам препаратов: разжижающим кровь (антикоагулянтам), понижающим холестерин (статинам) и противотромбоцитарным средствам. Вместо того чтобы неделями корректировать дозу по анализам, доктор вводит генетические данные пациента в специальную компьютерную программу и получает готовую схему лечения — эффективную и безопасную с первого дня.

Одновременно с медицинскими испытаниями идет оцифровка процесса. Планируется, что после успешного завершения исследований новый инструмент войдет в клинические рекомендации Минздрава РФ, и генетическое тестирование для подбора кардиопрепаратов станет бесплатным по ОМС.

Официальный дедлайн — 2030 год, однако разработчики намерены закончить досрочно, чтобы как можно быстрее вооружить российских кардиологов этой технологией. Для миллионов пациентов с высоким риском инфарктов и инсультов это означает шанс получать не усредненное, а персонально выверенное лечение без опасных побочных эффектов.

