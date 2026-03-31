Ученые выяснили, почему у некоторых пациентов не снижается давление

Американские ученые выяснили, что повышенный уровень гормона стресса может быть ключевым фактором, мешающим лечению гипертонии. Согласно исследованию MOMENTUM, у 27% пациентов с устойчивым повышением давления выявлен гиперкортицизм — состояние, при котором организм вырабатывает слишком много кортизола. Об этом сообщает The Mount Sinai Hospital (MSH).

© Газета.Ru

Устойчивая гипертония диагностируется, когда давление остается высоким даже при приеме трех и более препаратов. Это состояние затрагивает миллионы людей и значительно повышает риск инфаркта и сердечной недостаточности.

Кортизол играет важную роль в реакции организма на стресс, однако его хроническое повышение может приводить к серьезным последствиям — от набора веса и потери мышечной массы до развития сахарный диабет 2-го типа.

В исследовании участвовали 1086 человек. Для диагностики использовали тест с дексаметазоном: пациенты принимали препарат на ночь, после чего утром измеряли уровень кортизола. Если он превышал порог, фиксировали гиперкортицизм.

В итоге у 297 участников обнаружили повышенный уровень гормона. Кроме того, ученые выявили дополнительные факторы риска — например, снижение функции почек увеличивало вероятность этого состояния. Также оказалось, что около 20% пациентов имели другое гормональное нарушение — первичный гиперальдостеронизм, а у 6% встречалось сочетание двух состояний.

«То, что более четверти пациентов с устойчивой гипертонией имеют повышенный уровень кортизола, серьезно расходится с тем, чему раньше учили врачей», — отметил кардиолог Дипак Л. Бхатт.

По словам ученых, выявление гиперкортицизма может объяснить, почему стандартная терапия не работает у части пациентов. Это открывает возможность новых подходов к лечению — например, через коррекцию гормонального фона.

Авторы рекомендуют врачам активнее проверять уровень кортизола у пациентов с трудно контролируемым давлением. В перспективе это может помочь подобрать более эффективную терапию и снизить риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.