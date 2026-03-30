У инсульта обнаружили аномальное влияние на мозг

Ученые обнаружили неожиданный эффект: после инсульта некоторые области мозга могут выглядеть «моложе», чем должны быть по возрасту. Это может отражать способность мозга перестраиваться и компенсировать повреждения. Работа опубликована в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи проанализировали МРТ более 500 пациентов после инсульта из 34 научных центров в восьми странах. С помощью методов искусственного интеллекта они оценили так называемый «возраст мозга» — показатель, отражающий состояние тканей. Для этого использовалась модель, способная анализировать 18 различных областей мозга и сравнивать их биологический возраст с реальным.

Результаты оказались парадоксальными. В поврежденном полушарии инсульт ускорял «старение» тканей, но в противоположном — наоборот, наблюдался эффект «омоложения».

«Это может означать, что мозг активно перестраивается, усиливая работу неповрежденных сетей», — пояснил соавтор исследования Хосунг Ким.

Особенно выраженный эффект наблюдался в фронтопариетальной сети — области, отвечающей за планирование движений, внимание и координацию. У пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями именно эти зоны демонстрировали более «молодой» профиль.

По словам ученых, это не означает полного восстановления функций, а скорее указывает на компенсаторные механизмы: мозг пытается перераспределить нагрузку, когда поврежденные области не справляются. Ключевую роль в открытии сыграл искусственный интеллект — графовая нейросеть, обученная на десятках тысяч МРТ-сканов. Такой подход позволил выявить тонкие изменения, которые невозможно заметить при стандартном анализе.

Руководитель проекта Артур Тога отметил, что объединение данных со всего мира помогло увидеть закономерности, недоступные в небольших исследованиях.

В дальнейшем ученые планируют отслеживать пациентов на разных этапах восстановления. Это может привести к созданию персонализированных программ реабилитации, учитывающих индивидуальные особенности перестройки мозга.