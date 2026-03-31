Найден простой способ замедлить отложение жира

Китайские ученые выяснили, что экстракт листьев перца может ослаблять нарушения обмена веществ, вызванные жирной пищей. В эксперименте на мышах исследователи сравнили действие экстракта листьев перца с экстрактом шпината и обетихолевои кислотой — препаратом, применяемым при заболеваниях печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В течение 16 недель животные получали высокожировой корм. Такая диета привела к развитию ожирения, жировой болезни печени, инсулинорезистентности (снижению чувствительности клеток к инсулину) и нарушению функции кишечного барьера.

Наиболее выраженный лечебный эффект показал именно экстракт листьев перца. При введении добавки в рацион у животных снижалась масса тела, уменьшалось накопление жировой ткани, а также улучшалась чувствительность к инсулину. Кроме того, уменьшались признаки повреждения печени. По ряду показателей экстракт оказался эффективнее, чем экстракт шпината и препарат сравнения.

Исследователи также обнаружили, что вещество помогает восстанавливать кишечный барьер — систему, которая препятствует проникновению вредных бактерий и их токсинов из кишечника в кровь. Одновременно менялся состав кишечной микробиоты в более благоприятную сторону и нормализовался обмен желчных кислот. Эти изменения сопровождались более стабильным обменом веществ и уменьшением воспалительных процессов.

Авторы подчеркивают, что результаты получены в экспериментах на животных, поэтому их нельзя напрямую переносить на людей. Тем не менее полученные данные показывают, что соединения из листьев перца могут стать перспективным направлением для разработки новых средств против метаболических нарушений.