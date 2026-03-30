Найдена группа женщин, для которой полезно интервальное голодание

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что интервальное голодание может снижать уровень тестостерона и улучшать обмен веществ у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

СПКЯ — одно из самых распространенных гормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста. Оно связано с повышенной выработкой андрогенов — мужских половых гормонов, прежде всего тестостерона. Избыток этих гормонов может приводить к нарушению менструального цикла, появлению акне, росту волос на лице, увеличению массы тела и проблемам с фертильностью.

В исследовании приняли участие 76 женщин в пременопаузе с этим диагнозом. В течение шести месяцев часть участниц придерживалась режима интервального голодания: они принимали пищу только в течение шестичасового окна каждый день, а в остальное время пили воду или некалорий. Другая группа соблюдала традиционную диету с подсчетом калорий.

Обе стратегии привели к снижению суточного потребления энергии примерно на 200 калорий и потере веса в среднем на 4,5 килограмма. При этом у всех участниц уменьшился уровень тестостерона. Однако только у женщин, практиковавших ограничение времени приема пищи, снизился индекс свободных андрогенов — показатель количества активного тестостерона, который может воздействовать на ткани организма. Также у них улучшились показатели гликированного гемоглобина — маркера, связанного с риском развития диабета.

Авторы отмечают, что полученные данные опровергают распространенное мнение о возможном негативном влиянии интервального голодания на женский гормональный фон. По их словам, такой режим питания может стать простым способом снижения веса и улучшения гормональных показателей у женщин с СПКЯ.