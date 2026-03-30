Появился инструмент для контроля качества рентгенографии в процессе

В Москве появился ИИ-инструмент для контроля качества рентгенографии в процессе
В Москве разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который проверяет качество рентгенографии грудной клетки во время процедуры. Нейросеть сможет анализировать снимок менее чем за 20 секунд и при обнаружении дефекта сразу сообщит лаборанту. Это позволит исправить исследование на месте, не отправляя пациента на повторный визит. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Искусственный интеллект в московской медицине решает уже не только диагностические, но и контрольные задачи. Новая разработка столичных ученых — инструмент для автоматической проверки качества рентгенографии грудной клетки. Это одно из самых массовых исследований, и теперь мы сможем оценивать его корректность прямо во время процедуры, в среднем за 17 секунд. Раньше рентгенолаборант контролировал качество вручную и мог заметить погрешность уже после ухода пациента. Теперь нейросеть сразу анализирует снимок: проверяет правильность укладки, корректность заполнения данных. Если что-то не так — система сразу сигнализирует, и специалист может переснять снимок на месте, не приглашая пациента повторно. Это не только сэкономит время, но и снизит лучевую нагрузку на организм. Пилотный проект на базе трех московских клиник подтвердил эффективность подхода: точность оценки качества снимков достигла 94%, а выявление ошибок в данных — 99%», — отметила вице-мэр.
Программное решение будет внедряться непосредственно на рабочие станции рентген-лаборантов и работать в режиме реального времени. Новый алгоритм сможет анализировать медицинские изображения сразу по нескольким параметрам. Он будет оценивать полноту охвата органов, правильность положения тела пациента (укладки) и отсутствие посторонних предметов на снимке и многое другое.
Внедрение такой системы контроля качества особенно важно для профилактических осмотров и диспансеризации, где рентгенография органов грудной клетки является базовым методом диагностики. Автоматизация процесса позволит врачам-рентгенологам работать уже с проверенными снимками, не тратя время на описание некачественных изображений.
«При проведении лучевой диагностики иногда встречаются технические погрешности. Часть таких исследований требует повторного проведения, что, к сожалению, создает дополнительную нагрузку как на пациентов, так и на систему здравоохранения. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы внедряем программное решение для рабочих станций рентген-лаборантов. Оно позволит оперативно оценивать качество снимков еще до того, как пациент покинет кабинет. Над этим проектом уже работают специалисты Центра диагностики и телемедицины», — пояснил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике города Москвы.