Полезные для кишечника продукты оказались вредны для другого органа

Ферментированные продукты, полезные для кишечника, могут быть вредны для другого органа, предупредила диетолог Трейси Паркер. Новые данные исследования Британского фонда изучения сердца она прокомментировала в беседе с Mirror.

По мнению экспертов фонда, кимчи, комбуча и квашеная капуста благоприятно влияют на кишечник благодаря содержанию пробиотиков, но могут оказывать негативное воздействие на сердце из-за добавленных соли и сахара — например, повышать кровяное давление.

Паркер призвала потребителей выбирать меньшие порции этих продуктов.

«Мы призываем всех выбирать продукты, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Проверяя этикетки на упаковке на наличие соли и сахара и употребляя эти продукты в умеренных количествах, вы можете быть уверены, что риски не перевешивают пользу для здоровья сердца», — заключила она.

