Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

Ежедневное употребление миндаля может снижать выраженность акне и улучшать состояние кожи. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 74 человека с легкой и умеренной формой акне. В течение 20 недель одна группа ежедневно съедала 60 граммов миндаля, а другая получала калорийно сопоставимые закуски без орехов. Ученые оценивали количество высыпаний, состояние кожи и состав микрофлоры.

Оказалось, что у участников, употреблявших миндаль, общее число высыпаний снизилось на 22,2 процента против 9,8 процента в контрольной группе. При этом воспалительные элементы уменьшились, тогда как в группе сравнения, наоборот, наблюдался их рост. Также у участников улучшились показатели увлажненности кожи и увеличилось разнообразие кожной микрофлоры — фактор, связанный с более устойчивым состоянием кожи.

Авторы связывают эффект с составом миндаля: он богат антиоксидантами, витамином Е, полезными жирами и микроэлементами, которые могут снижать воспаление и влиять на обмен веществ, связанный с развитием акне. Кроме того, участники отметили улучшение качества жизни и снижение тревожности.

