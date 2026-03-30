Как длина пальцев может предсказать спортивный потенциал человека

Соотношение указательного и безымянного пальцев является биологическим маркером выносливости. К такому выводу пришла международная группа исследователей.

© Чемпионат.com

Специалисты проанализировали данные 5000 человек из 12 стран и обнаружили закономерность — люди, у которых безымянный палец длиннее указательного, лучше переносят длительные физические нагрузки. Они дольше выдерживают интенсивные тренировки и имеют больше шансов преуспеть в видах спорта на выносливость — беге, велогонках или лыжных забегах.

Связь между длиной пальцев и физическими способностями объясняется воздействием тестостерона в период внутриутробного развития. Высокий уровень этого гормона в утробе матери влияет на формирование сердечно-сосудистой системы и мышечной ткани, что впоследствии определяет предрасположенность к длительным нагрузкам, отметила Бетани Гауэр из Университета Южной Австралии.