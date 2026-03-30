Выяснено, как тренировки на ринге влияют на гипертонию у молодежи

Группа исследователей из Техасского университета в Эль-Пасо установила, что шестинедельный курс занятий боксом способен заметно снизить артериальное давление у молодых людей. Эффект от физических нагрузок оказался сопоставим с действием медикаментов, что может изменить подходы к лечению гипертонии на ранних стадиях.

Научная работа, опубликованная в рецензируемом журнале Sports, стала первым рандомизированным контролируемым исследованием, оценившим влияние боксерских тренировок на сердечно-сосудистую систему и здоровье сосудов у данной категории пациентов. Руководил работой Альваро Гурович, профессор и заведующий кафедрой физиотерапии и двигательных наук Техасского университета в Эль-Пасо, рассказывает medicalxpress.

В эксперименте приняли участие 24 человека со средним возрастом 25 лет, у которых было зафиксировано повышенное давление или гипертония первой стадии. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Первая в течение полутора месяцев трижды в неделю выполняла боксерские упражнения: по 10 трехминутных раундов работы с тяжелым мешком или грушей с минутными перерывами. Участники контрольной группы занимались по тому же графику, но выполняли упражнения на гибкость и равновесие.

По итогам шести недель у занимавшихся боксом систолическое давление снизилось в среднем на 16 мм рт. ст., а диастолическое – на 10 мм рт. ст. Исследователи отметили, что эти показатели сопоставимы с результатами медикаментозной терапии или даже превосходят их. Также зафиксировано значительное снижение центрального систолического давления, которое считается более точным индикатором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у участников улучшилась эндотелиальная функция, что означает повышение эластичности стенок кровеносных сосудов и способности регулировать кровоток.

Альваро Гурович подчеркнул, что гипертония остается одной из главных причин инсультов, сердечных заболеваний и преждевременной смерти, при этом многие молодые люди на ранних стадиях болезни не знают о своем диагнозе. Профессор выразил мнение, что полученные данные могут повлиять на стратегию врачей в борьбе с одним из самых распространенных факторов риска. По его словам, исследователи продемонстрировали, что бокс – это не просто увлекательная нагрузка, а метод, способный изменить работу сосудов. За короткий срок сосуды участников стали более гибкими, что напрямую снижает вероятность инфаркта и инсульта. Для молодежи с предрасположенностью к гипертонии это может стать устойчивой альтернативой пожизненному приему лекарств.

Авторы работы указали, что в дальнейшем планируется выяснить, сохранятся ли выявленные преимущества для людей старшего возраста, а также при занятиях боксом вне рамок контролируемой исследовательской программы.