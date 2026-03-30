Оспа обезьян: антилопы дукеры вошли в список возможных переносчиков

Исследователи обнаружили доказательства того, что небольшие лесные антилопы дукеры, широко распространённые в Африке к югу от Сахары и употребляемые в пищу местным населением, могут быть переносчиками вируса оспы обезьян. Новые данные, опубликованные в виде препринта, указывают на возможную роль этих животных в передаче инфекции как среди диких приматов, так и среди людей.

© Сибмеда

Группа учёных под руководством ветеринара Фабиана Лендертца из Института комплексного здоровья имени Гельмгольца провела анализ сотен образцов мяса и органов, реализуемых на рынках дичи в Демократической Республике Конго – регионе, где регулярно фиксируются случаи передачи оспы обезьян от животных к человеку. Все образцы были протестированы на наличие поксвирусов, сообщается в Science.

Результаты исследования оказались неожиданными: в то время как пробы, взятые у грызунов и приматов, показали отрицательный результат, у двух антилоп дукеров были обнаружены маркеры вируса оспы обезьян, а у третьего – признаки другого поксвируса. Дополнительные образцы, собранные с погибших животных в национальном парке Тай в Западной Африке, также подтвердили наличие вируса у одной из антилоп, найденной мёртвой в мае 2023 года.

Полученные данные позволяют предположить, что дукеры могут быть частью более сложной экосистемы распространения оспы обезьян, чем считалось ранее. Эксперты отмечают, что обнаружение вируса у антилоп как в Центральной, так и в Западной Африке свидетельствует о том, что заражение этого вида не является редким явлением. Учитывая, что на дукеров активно охотятся и их мясо широко используется в пищу, это повышает вероятность передачи вируса человеку.

Исследователи также проанализировали данные о вспышке оспы обезьян среди шимпанзе в 2017 году в Западной Африке. Анализ показал, что у первого шимпанзе с подтверждённым диагнозом за четыре дня до заболевания в образцах фекалий была обнаружена ДНК лесной антилопы. Это позволяет предположить, что вспышка могла начаться после того, как примат съел заражённого дукера или его останки.

При этом специалисты подчёркивают, что исследование имеет определённые ограничения: выборка остаётся небольшой, геномные данные неполные. Тем не менее, работа расширяет представление об экологии оспы обезьян и указывает на антилоп как на потенциально важный источник распространения инфекции.

Учёные отмечают, что давать однозначные рекомендации по охране здоровья на основе текущих данных преждевременно. Полностью отказываться от употребления мяса дукеров не предлагается, однако в будущих исследованиях вспышек целесообразно включать вопросы о контактах с этими животными при сборе эпидемиологического анамнеза.