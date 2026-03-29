Названа «комбинация» в организме, увеличивающая риск смерти на 83%

Международная группа ученых выяснила, что сочетание абдоминального ожирения и сниженной мышечной массы значительно повышает риск смерти. У людей с такими показателями вероятность летального исхода оказалась на 83% выше по сравнению с теми, у кого нет ни одного из этих факторов. Работа опубликована в журнале Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Речь идет о состоянии, известном как саркопеническое ожирение — когда одновременно увеличивается жировая масса и уменьшается мышечная. Оно часто остается незамеченным, но связано с ухудшением качества жизни, потерей самостоятельности, повышенным риском падений и развитием хронических заболеваний.

Исследование основано на данных более 5,4 тыс. человек старше 50 лет, за которыми наблюдали в течение 12 лет в рамках проекта ELSA. Ученые обнаружили, что именно сочетание двух факторов — жира в области живота и дефицита мышечной массы — представляет наибольшую опасность.

«Мы показали, что простые методы могут использоваться для выявления саркопенического ожирения. Это важно, поскольку отсутствие единых критериев затрудняет диагностику и лечение», — отметил один из авторов работы, профессор геронтологии Тьяго да Силва Александре.

Обычно для диагностики применяются дорогостоящие методы — МРТ, компьютерная томография или биоимпеданс. Однако исследователи предложили более доступный подход: измерение окружности талии и расчет мышечной массы по клиническим параметрам (возраст, пол, рост и вес).

Порогами риска стали окружность талии более 102 см у мужчин и 88 см у женщин, а также низкий индекс скелетной мышечной массы. Эти показатели позволяют выявить проблему на ранней стадии и вовремя начать профилактику.

Как объясняют ученые, опасность связана с двойным метаболическим эффектом. Избыточный жир усиливает воспаление в организме и ускоряет разрушение мышц. При этом жировая ткань может буквально «встраиваться» в мышечную, ухудшая ее функции.

Интересно, что по отдельности эти факторы не всегда так опасны. У людей с низкой мышечной массой, но без абдоминального ожирения, риск смерти был даже ниже, чем в среднем, а у людей с лишним жиром, но сохраненной мышечной массой, значимого роста риска не наблюдалось.

По словам первого автора исследования Валдете Режина Гуандалини, это подчеркивает, что ключевую роль играет именно сочетание двух состояний.

Авторы подчеркивают, что предложенные простые методы диагностики могут сделать скрининг доступнее и помочь большему числу людей вовремя начать вмешательства — от коррекции питания до физических упражнений.