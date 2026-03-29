В России создадут препарат для лечения хронической боли у пожилых

В России ведется разработка инновационного неопиоидного препарата для лечения хронической боли, ориентированного прежде всего на пожилых пациентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

По предварительным данным, потребность в таком лекарстве может составлять около 21 миллиона человек в год. Параллельно разрабатываются пептидные препараты для терапии рака мочевого пузыря и заболеваний желудочно-кишечного тракта. В терапии нуждаются более 80 тысяч пациентов ежегодно, отметила Голикова.

Также продолжаются клинические испытания медицинских изделий для коррекции нейрокогнитивных нарушений, включая ухудшение памяти и внимания. Ведутся исследования препарата «ЭнтероМикс» для лечения плотных раковых опухолей, которых ежегодно выявляют около 600 тысяч новых случаев.