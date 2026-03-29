Ученым впервые удалось сохранить матку живой вне тела женщины

Испанские ученые впервые смогли поддерживать жизнеспособность человеческой матки вне организма в течение суток. Эксперимент провела команда из Фонда Карлоса Саймона (Carlos Simon Foundation for Research in Women's Health), сообщает издание MIT Technology Review.

Орган поместили в специально разработанное устройство под названием PUPE*, которое исследователи неофициально называют «Мать». Аппарат представляет собой емкость с системой трубок, имитирующих кровообращение. Система непрерывно снабжала ткани кислородом и питательными веществами, используя донорскую человеческую кровь. Благодаря этому матка оставалась жизнеспособной на протяжении 24 часов.

Перед экспериментом ученые в течение четырех лет тестировали технологию на животных. Прототип устройства проверили на органах шести овец и подтвердили, что система способна стабильно поддерживать их функционирование в течение суток.

Исследователи рассчитывают увеличить время работы установки до длительности полного менструального цикла. Это позволит изучить важные процессы репродуктивной биологии, в частности прикрепление эмбриона к слизистой оболочке матки и механизмы развития некоторых патологий.

По словам авторов проекта, технология также может иметь практическое значение для медицины. В перспективе ее планируют использовать для улучшения методов трансплантации матки и более длительного хранения донорских органов.

Следующий этап исследований пройдет в одном из госпиталей в Валенсии, где ученые продолжат эксперименты с донорскими органами. Команда надеется создать полноценную систему, позволяющую поддерживать работу репродуктивных органов вне человеческого организма.