В России создали светящиеся металлоорганические каркасы для медицины

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН совместно с международной командой разработали металлоорганические каркасы на основе лантаноидов. Эти упорядоченные кристаллы способны светиться ярко-зеленым или красным цветом при облучении невидимым инфракрасным лазером.

© Ferra.ru

В отличие от традиционных наночастиц, новые кристаллы не разрушаются в воде и не токсичны. Цвет свечения можно настроить, меняя соотношение редкоземельных элементов. Исследования провели на рыбках данио-рерио, которые используются в доклинических испытаниях. Кристаллы равномерно распределились в тканях и светились даже сквозь тело рыб, не вызывая токсичности.

Разработка открывает возможности для ранней диагностики рака, мониторинга нейродегенеративных заболеваний и точной доставки лекарств. Ученые считают, что материал перспективен для персонализированной медицины и создания новых биомедицинских технологий.